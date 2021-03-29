"Еще больший абсурд": политолог Кошкин о заявлениях США про вмешательство РФ в выборы

США вновь бездоказательно заявили о возможном "вмешательстве" РФ в президентские выборы 2020 года. Ситуацию прокомментировал политолог Андрей Кошкин.

США вновь бездоказательно заявили о возможном "вмешательстве" РФ в президентские выборы 2020 года. Ситуацию прокомментировал политолог Андрей Кошкин.

ФБР в очередной раз заявило о якобы "российском вмешательстве" в выборы США. Таким образом вновь обращая внимание государства на необходимость финансирования очередного расследования против "русских хакеров". Прошлое подобное разбирательство, инициатором которого выступал экс-спецпрокурор Роберт Мюллер, не принесло результатов, напоминает Федеральное агентство новостей в новом расследовании. Тогда бюджет в 30 млн долларов не оправдался.

"Это весьма уникальная технология, которую придумали Соединенные Штаты, апробировали еще в 2016 году. Якобы 45-й американский президент Дональд Трамп стал победителем на выборах исключительно благодаря "российскому вмешательству" во внутренние дела США", — заметил Кошкин в комментарии изданию "Слово и дело".

Сама идея так называемого "российского вмешательства" при отсутствии доказательств должна была раз и навсегда потерпеть фиаско. Действующий президент США Джо Байден заявлял, что это технология Демократической партии США. Поэтому в 2020 году такие обвинения вновь посыпались в адрес РФ еще до начала выборов. После них эти тезисы подхватили американские спецслужбы.

"Еще больший абсурд вот в чем: США мнят себя супердержавой, которая садится во главу мирового стола управления. Госсекретарь говорит, что мир нуждается в управлении Соединенными Штатами. А президента им ставит Российская Федерация — нонсенс!" — сказал Кошкин.

Политтехнология, построенная на базе несуществующей со стороны России угрозы, продолжает работать. На это указывает то, что она находит новые информационные поводы для существования. Также ее подхватывают и другие страны. Ярким примером является то, что президент Франции Эммануэль Макрон говорит о том, что Турция вмешивается в выборные процессы страны.

Сейчас идет гибридная информационная война, считает политолог. В ней смешаны технологии киберудара и информационно-психологические процессы. На нее нельзя пожаловаться. Поэтому приходится мириться с такими сообщениями и тщательно фильтровать информацию.