Аничкин: обвиняя Россию во вмешательстве, США признают ее превосходство

Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин объяснил, почему Вашингтону выгодно придумывать себе новый образ внешнего врага.

Попытки США обвинить Россию или какое-либо другое государство во вмешательстве уже давно превратились в крупномасштабный бизнес-проект, приносящий огромные доходы американским элитам. Придумывая все новые поводы, Вашингтон всячески пытается отвлечь население от внутренних проблем, назревших в самом государстве. Об этом в комментарии «Политике Сегодня» заявил первый зампред Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

Как отметил ФАН в расследовании о махинациях США на выборах 2020 года, журнал Conflict Management and Peace Science («Управление конфликтами и наука о мире») выяснил, что с 1946 года американские спецслужбы пытались повлиять на исход избирательных кампаний в 60 различных странах. 8 раз США посягали на суверенитет Италии, 5 раз — Японии, 4 раза — Израиля и Лаоса.

«Амбиции США возросли с того момента, когда они вдруг почему-то все осознали, что, наверное, так и было исторически, что они победили во всем мире. И поэтому монополярная система, которая создавалась, еще больше вскружила голову идеологам тех геополитических планов, которые всегда стояли перед руководством Америки и ее союзников. Здесь нет ничего странного», — объяснил Аничкин.

В 2016 году американские элиты развернули обширную кампанию против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В 2017 году они повлияли на парламентские выборы в Армении. На выборах президента Венесуэлы и Украины 2019 года США также активно продвигали своих кандидатов.

По словам собеседника издания, весь бюджет Пентагона, американских спецслужб и НАТО рассчитывается на основе создания подобных объектов «внешней угрозы». Ведь на то, чтобы расправиться с «агрессорами», необходимо дополнительное финансирование.

«Чем больше нагнетается ситуация вокруг одного объекта, тем больше создается мнение о необходимости выделения дополнительного финансирования на развитие как оборонно-промышленного комплекса, так и всей идеологической машины», — полагает эксперт.

При этом во внутренние дела России американцы пытаются вмешиваться уже три года подряд. Властями не раз фиксировались попытки Вашингтона повлиять на президентские выборы 2018 года, на выборы муниципальных депутатов 2019 года, а также на результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году.

«Чтобы отвлечь внимание и местного населения, и общественности от внутренних проблем, рисуется и демонизируется образ одной страны, чтобы через нагнетание отрицательных эмоций, получить для себе преференции. Но они не понимают, что такое неправдоподобное нагромождение гротескной пирамиды создает еще больший авторитет нашей стране. Ведь получается, что мы — везде», — рассуждает Аничкин.

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает характер очередных антироссийских санкций. На данный момент Белый дом не может прийти к единому мнению, какую линию поддерживать при введении ограничений — жесткую или умеренную.