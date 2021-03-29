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13:04   29 Марта 2021
Политика

Врио главы правительства Пензенской области сохранил должность после кадровых перестановок

Врио главы правительства Пензенской области сохранил должность после кадровых перестановок

Врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов остался на прежней должности после кадровых перестановок в кабмине региона.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко принял решение о некоторых кадровых изменениях в правительстве. Пост врио председателя правительства сохранен за Николаем Симоновым.

Также в должности врио зампредов кабмина Пензенской области остались работать Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов и Олег Ягов. Многие министры в статусе врио тоже остались на своих постах.

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#правительство #пензенская область #Мельниченко

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