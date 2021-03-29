Врио главы правительства Пензенской области сохранил должность после кадровых перестановок

Врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов остался на прежней должности после кадровых перестановок в кабмине региона.

Врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов остался на прежней должности после кадровых перестановок в кабмине региона.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко принял решение о некоторых кадровых изменениях в правительстве. Пост врио председателя правительства сохранен за Николаем Симоновым.

Также в должности врио зампредов кабмина Пензенской области остались работать Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов и Олег Ягов. Многие министры в статусе врио тоже остались на своих постах.