Как блокировка Суэцкого канала ударит по карманам россиян

Приостановка судоходства по Суэцкому каналу, может вызвать серьезный рост цен на все категории товаров – от чая и одежды до телефонов и компьютеров.

Приостановка судоходства по Суэцкому каналу, может вызвать серьезный рост цен на все категории товаров – от чая и одежды до телефонов и компьютеров.

На подорожание товаров повлияет риск дефицита, который возникает из-за того, что в «пробке» перед Суэцким каналом застряли 429 грузовых судов, везущих самые разнообразные грузы из Китая в Россию, Европу и США. Риск возникновения дефицита и убытки, которые из-за кризиса судоходства в Суэцком канале несут поставщики и производители, неизбежно приведут к подорожанию товаров, пишет в понедельник, 29 марта, интернет издание «Дни.ру».

«Из Китая в Европу и США везут электронику и технику и их комплектующие. Из-за блокировки Суэцкого канала компаниям придется заказывать товары из Азии по воздуху, что дороже. Соответственно, вырастет цена на мобильные телефоны, принтеры, ноутбуки и другие товары и в магазинах», — говорится в материале.

Также отмечается, что ожидается подорожание одежды и игрушек китайского производства, особенно в ситуации увеличенного спроса на интернет-покупки, которая сложилась за время пандемии коронавируса.

Подорожают и такие товары как чай и кофе, так как эти товары поступают всему миру из Шри-Ланки, Индии и других стран Южной Азии именно через Суэцкий канал.

В заключение автор материала напоминает, что кризис контейнерных перевозок наметился еще до того, как движение по Суэцкому каналу было заблокировано на минувшей неделе. Причиной этого кризиса стал разрыв многих торговых связей, который произошел в результате пандемии коронавируса и введенных для борьбы с нею ограничений. В результате страны Азии столкнулись с дефицитом грузовых контейнеров и цена на их аренду поднялась в несколько раз, что тоже отразится на конечной стоимости товаров.

Напомним, шедший из Китая тяжелогруженый контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, который из-за сильных порывов ветра развернулся поперек водной артерии и полностью ее заблокировал.

Ранее в понедельник, 29 марта, президент Египта сообщил об успешном завершении операции по снятию заблокировавшего Суэцкий канал контейнеровоза с мели. Этому поспособствовал прилив, оказавшийся необыкновенно высоким, благодаря полнолунию.

Однако, несмотря на то, что контейнеровоз с мели снят, судоходство по Суэцкому каналу еще не восстановлено – на это тоже потребуется время, так как «пробка» скопившаяся за шесть дней растянулась на десятки километров