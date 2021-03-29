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12:53   29 Марта 2021
Происшествия

Неосторожный мужчина погиб на рельсах московского метро

Неосторожный мужчина погиб на рельсах московского метро

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии московского метрополитена было остановлено из-за гибели пассажира.

Пассажир московского метро стал жертвой собственной неосторожности. Он упал на рельсы и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба управления полиции на метрополитене.

Инцидент произошел на станции "Площадь Революции". Из-за происшествия на время остановилось движение между станциями "Киевская" и "Курская".

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