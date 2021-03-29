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12:51   29 Марта 2021
Политика

Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома

Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома

Председателя прошлого состава ЦИК России Эллу Памфилову вновь избрали главой Центризбиркома. За нее проголосовали 14 человек. Об этом сообщили СМИ.

По информации журналистов, за второго кандидата на пост председателя Центризбиркома Александра Курдюмова отдал голос лишь один человек.

"За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову — 14 человек", — сказал председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что предстоящие выборы в России пройдут на достойном уровне.

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#центризбирком #памфилова #ЦИК России

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