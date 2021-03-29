Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома

Председателя прошлого состава ЦИК России Эллу Памфилову вновь избрали главой Центризбиркома. За нее проголосовали 14 человек. Об этом сообщили СМИ.

Председателя прошлого состава ЦИК России Эллу Памфилову вновь избрали главой Центризбиркома. За нее проголосовали 14 человек. Об этом сообщили СМИ.

По информации журналистов, за второго кандидата на пост председателя Центризбиркома Александра Курдюмова отдал голос лишь один человек.

"За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову — 14 человек", — сказал председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что предстоящие выборы в России пройдут на достойном уровне.