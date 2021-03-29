Кремль: Путин не встречался с послом Антоновым для обсуждения отношений РФ и США

Российский посол Анатолий Антонов пока не докладывал президенту страны Владимиру Путину о ситуации в отношениях с США, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Российский посол Анатолий Антонов пока не докладывал президенту страны Владимиру Путину о ситуации в отношениях с США, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ранее заявил, что президент может при необходимости обсудить российско-американский диалог с Антоновым, который был приглашен в Москву. Журналисты поинтересовались, состоялась ли такая встреча.

"Нет, (Антонов. — Прим. ред.) еще не докладывал", — сказал Песков.

Посольство РФ в Вашингтоне сообщало, что Антонов 20 марта направился в Москву для проведения консультаций. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, дипломат вызван с целью определения путей выправления диалога двух государств.