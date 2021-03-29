Зюганов считает, что Путин огласит послание парламенту РФ в апреле

Глава КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что президент РФ Владимир Путин озвучит послание Федеральному собранию во второй половине апреля.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что президент РФ Владимир Путин озвучит послание Федеральному собранию во второй половине апреля.

По мнению лидера коммунистической партии, откладывать дату послания дальше уже нельзя. Об этом политик рассказал журналистам РИА Новости.

"Я думаю, будет в апреле, во второй половине, а когда — посмотрим. Это моя вера. Дальше откладывать нельзя", — сказал Зюганов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что дата оглашения послания президента парламенту РФ будет своевременно озвучена. Он не стал комментировать информацию СМИ о том, что проведение этого важного мероприятия назначено на 22 апреля.