Песков подтвердил проведение парада Победы в Москве 9 мая

Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2021 года, однако пока неясно, прибудут ли на мероприятие иностранные гости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2021 года, однако пока неясно, прибудут ли на мероприятие иностранные гости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в нынешнем году все праздничные мероприятия будут проходить в привычном формате. При этом Песков затруднился сказать, будет ли российская сторона приглашать иностранных гостей.

"Мне неизвестно, чтобы готовились приглашения иностранцам", — сказал он.

Ранее сообщили, что более 150 единиц военной техники прибыло на подмосковный полигон Алабино для подготовки к участию в параде Победы на Красной площади. В нынешнем году в параде примут участие порядка 12 тысяч человек, а также 190 единиц военной техники и 76 летательных аппаратов. К настоящему моменту на полигон Алабино доставлены танки, реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и другая боевая техника.