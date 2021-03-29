Порты ФРГ под ударом: как Германия собралась отвечать на санкции США

Немецкий политолог Александр Рар оценил угрозы Соединенных Штатов ввести санкции против немецких портов из-за газопровода "Северный поток — 2".

Немецкий политолог Александр Рар оценил угрозы Соединенных Штатов ввести санкции против немецких портов из-за газопровода "Северный поток — 2".

Информацию об этом сообщает "Украина.ру". По мнению Рара, если Америка решит ввести пакет ограничительных мер против ФРГ, то ответ Берлина будет "острым".

Ранее эксперт в области энергетики Константин Симонов заявил, что одним из вариантов действий США в адрес "Северного потока — 2" могут стать санкции против немецких портов.

"Это трудно себе представить, так как это уже торговая война против структур самой Германии, после чего она промолчать не сможет. Она должна будет ответить, причем очень остро", — считает Рар.

Политический обозреватель убежден, что введение американцами санкционных мер против председателя правления оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Герхарда Шредера станет "черной главой в отношениях Америки и Европы".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее пригрозил новыми санкциями против энергетического проекта, передает сайт 360tv.ru.