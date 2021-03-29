Соединенные Штаты находятся на грани позорного краха, заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Соединенные Штаты находятся на грани позорного краха, заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

По его словам, президента США Джо Байдена, являющегося жалким и немощным стариком, специально поставили в Белый дом. А сделало это американское "глубинное государство", чтобы он стал марионеткой в руках либеральных кукловодов, добавил Пригожин.

Бизнесмен отметил, что состояние здоровья Байдена не позволяет ему как самостоятельно принимать решения, так и говорить. Поэтому американскому лидеру регулярно подсовывают телесуфлер, а также предлагают ответить лишь на заранее подготовленные вопросы. Помимо этого, предприниматель упомянул о недавнем падении Байдена с трапа самолета. По его словам, инцидент демонстрирует, что и с ходьбой у американского лидера тоже наблюдаются проблемы.

"Поэтому в скором времени в светлое будущее Америку поведет (вице-президент США. — Прим. ред.) Камала Харрис, которая наверняка заменит старика Байдена на этом посту. Если это случится, то мир в головах американцев перевернется. За что боролись, на то и напоролись. Слили Трампа по-тихому, Байден уйдет, и придет Камала Харрис", — утверждает Пригожин.

Редакция Федерального агентства новостей провела расследование того, как Соединенные Штаты прикрывали свои махинации на выборах 2020 года. ФАН пишет, что упреки России "во вмешательстве" являются попыткой скрыть самые грандиозные политические махинации в истории США и поделить заложенные в бюджет спецслужб средства.

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