Москвича зарезали в драке со стрельбой у ТЦ "Фуд Сити"

Драка с использованием ножей, топора и огнестрельного оружия произошла накануне ночью в торговом центре "Фуд Сити".

Драка с использованием ножей, топора и огнестрельного оружия произошла накануне ночью в торговом центре "Фуд Сити".

Результатом побоища стала смерть мужчины, еще двое пострадали и были госпитализированы. Погибший участник получил в ходе конфликта три ножевых ранения. Он пытался доехать до больницы на такси, но скончался в машине на подъезде к медучреждению, сообщили в ведомстве.

Пострадавшего мужчину 24 лет доставили в реанимацию с ножевым ранением левого бедра и огнестрельным ранением правой ноги. Вторым потерпевшим оказался 22-летний молодой человек. Он получил проникающее ранение брюшной полости.

Правоохранители начали проверку для выяснения всех обстоятельств конфликта. С места драки изъяли два ножа, топор и гильзы.

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