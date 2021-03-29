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12:30   29 Марта 2021
Общество

Тело звезды "Зверобоя" Хабарова нашли спустя месяц после смерти в его квартире

Тело звезды "Зверобоя" Хабарова нашли спустя месяц после смерти в его квартире

Ушел из жизни легендарный российский актер кино, театра и ТВ, каскадер Всеволод Хабаров. О невосполнимой утрате в своем Facebook-аккаунте сообщила сценарист Лариса Бравицкая.

По ее словам, труп артиста, сыгравшего в художественном фильме "Зверобой", нашли в его квартире, тело знаменитости пролежало там около месяца. Сейчас следователи устанавливают причину смерти Всеволода Хабарова.

Бравицкая добавила, что у ее приятеля в последнее время был тяжелый период в жизни, он нуждался в деньгах, подрабатывал охранником и лишь изредка появлялся на экране в кино.

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. После школы он учился в ВТУ имени Щепкина при Малом театре. Хабаров занимался не только актерской деятельностью, но и преподавательской.

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