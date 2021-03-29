Съезд партии "Яблоко" пройдет в Москве

Члены "Яблока" намерены реформировать партию на съезде 3–4 апреля в Москве. Информацию об этом сообщила пресс-служба партии.

Члены "Яблока" намерены реформировать партию на съезде 3–4 апреля в Москве. Информацию об этом сообщила пресс-служба партии.

Члены партии в ходе съезда планируют внести несколько поправок в устав. По сообщению пресс-службы, цель реформирования — трансформация "Яблока" в эффективную профессиональную и вместе с тем в идеологическую партию с ясными политическими принципами, массовым участием и вовлечением значительного числа сторонников в ее деятельность.

"Реформа запустит механизмы обновления партии и увеличения влияния рядовых членов на процесс принятия решений", — сообщили в пресс-службе.

Все желающие смогут следить за работой съезда членов "Яблока" по видеотрансляции на Youtube-канале партии.