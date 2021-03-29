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12:20   29 Марта 2021
Общество

Минцифры РФ заявило, что операторы связи не смогут без согласия продавать данные абонентов

Минцифры РФ заявило, что операторы связи не смогут без согласия продавать данные абонентов

Операторы связи не смогут продавать информацию об абонентах без их согласия. Информацией об этом поделились в Минцифры РФ.

Ведомство сообщило о разработке поправок в закон о персональных данных. Так, сотрудники министерства выступили с инициативой изменить требования к обработке обезличенной информации. Инициатива предполагает, что согласие человека понадобится не только на обработку данных, но и на их обезличивание, пишет РИА Новости.

Внесенные в Правительство РФ поправки отражают совместную позицию ведомств о важности получения согласия россиян на обезличивание данных и их будущую продажу. В качестве примера специалисты привели рекламные звонки. Согласно проекту, операторы не смогут продавать номера телефонов пользователей с указанием личных данных без одобрения абонента.

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#рф #операторы #данные #Минцифры

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