Минцифры РФ заявило, что операторы связи не смогут без согласия продавать данные абонентов

Операторы связи не смогут продавать информацию об абонентах без их согласия. Информацией об этом поделились в Минцифры РФ.

Операторы связи не смогут продавать информацию об абонентах без их согласия. Информацией об этом поделились в Минцифры РФ.

Ведомство сообщило о разработке поправок в закон о персональных данных. Так, сотрудники министерства выступили с инициативой изменить требования к обработке обезличенной информации. Инициатива предполагает, что согласие человека понадобится не только на обработку данных, но и на их обезличивание, пишет РИА Новости.

Внесенные в Правительство РФ поправки отражают совместную позицию ведомств о важности получения согласия россиян на обезличивание данных и их будущую продажу. В качестве примера специалисты привели рекламные звонки. Согласно проекту, операторы не смогут продавать номера телефонов пользователей с указанием личных данных без одобрения абонента.