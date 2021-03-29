Волгоградский школьник умер в больнице после отравления алкоголем на вечеринке

Сотрудники Следкома по Волгоградской области проверяют информацию о гибели несовершеннолетнего жителя столицы региона.

Сотрудники Следкома по Волгоградской области проверяют информацию о гибели несовершеннолетнего жителя столицы региона.

Компания подростков находилась в одной из квартир в центре города. Они употребляли алкогольные напитки и курили кальян, громко слушая музыку. В какой-то момент одному из участников вечеринки стало плохо. Его друзья вызвали врачей скорой помощи.

Вскоре 17-летний школьник умер от остановки сердца. По предварительной версии, причиной его смерти стало отравление. Тело подростка направили специалистам судмедэкспертизы для выяснения всех деталей трагедии.