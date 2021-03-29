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12:14   29 Марта 2021
Происшествия

Волгоградский школьник умер в больнице после отравления алкоголем на вечеринке

Волгоградский школьник умер в больнице после отравления алкоголем на вечеринке

Сотрудники Следкома по Волгоградской области проверяют информацию о гибели несовершеннолетнего жителя столицы региона.

Компания подростков находилась в одной из квартир в центре города. Они употребляли алкогольные напитки и курили кальян, громко слушая музыку. В какой-то момент одному из участников вечеринки стало плохо. Его друзья вызвали врачей скорой помощи.

Вскоре 17-летний школьник умер от остановки сердца. По предварительной версии, причиной его смерти стало отравление. Тело подростка направили специалистам судмедэкспертизы для выяснения всех деталей трагедии.

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#волгоград #смерть #школьник

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