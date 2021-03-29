Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ постепенно стабилизируется, заявил Михаил Мишустин.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ постепенно стабилизируется, заявил Михаил Мишустин.

Распространение коронавирусной инфекции в стране удается взять под контроль. Такое заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин.

"Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется", — заявил он на совещании с вице-премьерами.

Не так давно директор центра имени Гамалеи заявил, что вакцина от коронавируса не эффективна для людей, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости. Антитела к коронавирусу появляются вследствие деления клеток иммунной системы, объяснил профессор. Этот процесс в организме останавливается, когда уровень этилового спирта в крови достигает 1%.