Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:11   29 Марта 2021
Политика

Путин заявил о профессионализме ЦИК России

Путин заявил о профессионализме ЦИК России

Результаты выборов должны отражать подлинную волю граждан РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к сотрудникам Центризбиркома (ЦИК).

ЦИК РФ проводит первое заседание в новом составе, а осенью им предстоит организовать думские выборы. Глава государства подчеркнул, что профессионализм Центризбиркома позволит провести избирательную кампанию на достойном уровне.

Путин отметил, что для развития и суверенитета России принципиально важно, чтобы итоги выборов демонстрировали подлинную волю народа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #цик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров