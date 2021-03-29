Путин заявил о профессионализме ЦИК России

Результаты выборов должны отражать подлинную волю граждан РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к сотрудникам Центризбиркома (ЦИК).

Результаты выборов должны отражать подлинную волю граждан РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к сотрудникам Центризбиркома (ЦИК).

ЦИК РФ проводит первое заседание в новом составе, а осенью им предстоит организовать думские выборы. Глава государства подчеркнул, что профессионализм Центризбиркома позволит провести избирательную кампанию на достойном уровне.

Путин отметил, что для развития и суверенитета России принципиально важно, чтобы итоги выборов демонстрировали подлинную волю народа.