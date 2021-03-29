Владимир Путин: выборы должны отражать подлинную волю россиян

Президент России Владимир Путин обратился к новому составу Центризбиркома РФ в связи с грядущими выборами в Государственную думу.

Президент России Владимир Путин обратился к новому составу Центризбиркома РФ в связи с грядущими выборами в Государственную думу.

Текст обращения опубликован на официальном портале Кремля в Сети. Путин отметил, что за прошедшие годы сотрудники ЦИК задали высокие стандарты проведения выборов. Российский лидер уверен, что уровень профессионализма позволит Центризбиркому провести предстоящую избирательную кампанию на достойном уровне.

"Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", — сказал глава государства.

Путин пожелал членам нового состава комиссии успехов и плодотворной работы на благо России.