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12:01   29 Марта 2021
Политика

Кандидатуру Памфиловой выдвинули на пост председателя ЦИК

Кандидатуру Памфиловой выдвинули на пост председателя ЦИК

Эллу Памфилову и Александра Курдюмова выдвинули на пост председателя Центрального избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Комиссия 29 марта проводит свое первое заседание в новом составе. На мероприятии должен избираться новый председатель, заместители и секретарь ЦИК. Кандидатуру Памфиловой, которая вошла по квоте президента РФ, выдвинул член комиссии Людмила Маркина. Курдюмов, которого избрала Госдума, выдвинул себя сам.

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#россия #цик #председатель

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