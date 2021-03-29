Кандидатуру Памфиловой выдвинули на пост председателя ЦИК

Эллу Памфилову и Александра Курдюмова выдвинули на пост председателя Центрального избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Эллу Памфилову и Александра Курдюмова выдвинули на пост председателя Центрального избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Комиссия 29 марта проводит свое первое заседание в новом составе. На мероприятии должен избираться новый председатель, заместители и секретарь ЦИК. Кандидатуру Памфиловой, которая вошла по квоте президента РФ, выдвинул член комиссии Людмила Маркина. Курдюмов, которого избрала Госдума, выдвинул себя сам.