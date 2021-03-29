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11:59   29 Марта 2021
Происшествия

Красноярская прокуратура проверяет инцидент с массовой дракой школьников

Красноярская прокуратура проверяет инцидент с массовой дракой школьников

Ученики устроили драку недалеко от школы в заброшенном здании в поселке Игарка Красноярского края. Видео происходящего попало в Сеть.

Драка между учениками разных классов произошла в духе "стенка на стенку". На видео в руках у школьников замечены предметы, которые напоминают бейсбольные биты. Предварительно установлено, что за помощью к медикам никто из участников потасовки не обращался.

Опекуны школьников считают, что драка была организована просто для привлечения внимания. Следствие выдвинуло версию, что на видео просто мальчишеская игра.

Для проверки обстоятельств случившегося в рамках предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних в Игарку вылетел представитель СК РФ по региону. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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#драка #игарка #школники

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