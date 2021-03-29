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11:57   29 Марта 2021
Политика

В медиацентре "Патриот" готовят эфир на тему большой спортивной жизни России

В медиацентре "Патриот" готовят эфир на тему большой спортивной жизни России

Развитие российского спорта после пандемии и мировое давление на отечественных атлетов обсудят в медиацентре "Патриот".

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир на тему "В каком состоянии российский спорт. Ждут ли нас новые победы?". Событие состоится 29 марта в 12:00.

Медики, политологи, общественные деятели и журналисты поговорят о том, как пандемия коронавируса отразилась на большой спортивной жизни России, и с какими ограничениями могут столкнуться российские спортсмены на соревнованиях. Кроме того, эксперты уделят внимание уровню развития детского, профессионального и любительского спорта в стране.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

К онлайн-участию приглашаются журналисты всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий. Контакты пресс-центра "Патриот": 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Электронная почта: presscenter@mediapatriot.ru.

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#спорт #фан #эфир

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