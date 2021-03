Ордуханян объяснил «географию провокаций» американской разведки

На этот раз следы «российского вмешательства» нашли на африканском континенте.

Не так давно Минюст США снял все обвинения с компаний Concord Catering и Concord Management and Consulting, принадлежащих российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Вашингтонские чиновники утверждали, что бизнес-структуры финансировали «вмешательство» в президентские выборы 2016 года в США.

Вероятно, от обвинений отказались из-за смены антироссийской стратегии: за несколько дней до этого телеканал CNN, который напрямую контролируется спецслужбами Соединенных Штатов, опубликовал свежее «расследование» об африканских «фабриках троллей».

Журналисты сообщали, что в этот раз Россия якобы пыталась «расшатать» внутреннюю ситуацию в Америке через правозащитную организацию EBLA (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, «устранение барьеров на пути освобождения Африки» — англ.).

Прямых доказательств такой теории телеканал CNN не предоставил. Более того, «расследование» сыграло против самих американских спецслужб.

Через несколько дней после публикации в африканских интернет-сообществах появился видеоролик, на котором бывший сотрудник EBLA, назвавший себя Нельсоном, рассказывает интересные подробности о прошлом месте работы, обратили внимание журналисты ФАН в расследовании. По словам Нельсона, EBLA никак не связана с Россией. Напротив, организация контролируется из США, а ее финансированием занимается миллиардер Джордж Сорос и его фонд «Открытое общество», пишет газета Nigerian Tribune.

«Это действительно странно, потому что я знаю эту организацию. Это та же организация, в которой я работал. Я горжусь тем, что являюсь ее частью, и должен сказать, что у EBLA не было никаких связей с Россией», — удивился Нельсон.

Экс-сотрудник организации также сообщил, что во время президентских выборов 2020 года организация активно поддерживала кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. Теперь уже бывшего президента Дональда Трампа Нельсон назвал «белым супрематистом», который должен был «навсегда покинуть Белый дом».

Методы дезинформации против России не меняются, полагает доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян, меняется только их география. После материала Nigerian Tribune стало ясно, что фронты информационной войны сдвинулись к странам третьего мира. Спецслужбы США уже «крепко осели» в Нигерии, куда их забросили под видом борьбы с террористами, объяснил эксперт.

«Мы должны понять, что это составная часть войны против России и нас она не должна удивлять. <…> Это проверенная стратегия создания провокаций с нуля. Вопрос только в том, почему эта провокация возникла сегодня. Мы [Россия] сейчас очень активны на африканском континенте, мы завоевываем доверие жителей в ЦАР [Центральноафриканской Республике], поэтому американцы пытаются и там топорным способом начать играть в свою игру. Африка – это континент будущего, а получить контроль над ее самой большой страной [Нигерией] – дорогого стоит», — подытожил эксперт.

Федеральное агентство новостей ранее беседовало с бывшим сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) США, который поделился подробностями «работы» американских спецслужб с жителями африканского континента. Американская разведка, по его словам, придерживается основного принципа главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса: «чем абсурднее ложь, тем охотнее в ней верят».

Отсюда и возникают российские «фабрики троллей» в Нигерии и «российские хакеры», которые якобы пытаются вмешаться в выборы президента США.