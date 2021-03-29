США тратят миллионы на стратегический план информационного нападения на РФ без доказательной базы, заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

США тратят миллионы на стратегический план информационного нападения на РФ без доказательной базы, заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

США в очередной раз не смогли обосновать нападки на РФ. Бизнесмен Евгений Пригожин потребовал у ФБР данные, якобы подтверждающие причастность Москвы к влиянию на внутренние процессы в стране. Однако Вашингтон никак на это не отреагировал. Аналогичный случай был и в 2016-м. США даже организовали "расследование", но позже суд признал несостоятельность доказательств, и оно потеряло смысл. Раздутое до колоссальных размеров дело обошлось американским налогоплательщикам в 30 млн долларов.

Российско-американские отношения омрачают безосновательные обвинения Вашингтона в адрес Москвы, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Соединенные Штаты апеллируют к тому, что Россия якобы вмешивалась не только в выборы в 2016-м, но и в 2020-м.

"Но в таком случае возникают контрвопросы, ответа на которые как всегда мы не получаем. Из этого следует, что все нагнетающие заявления США в адрес России — пустая пропаганда", — отметил военный обозреватель в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

К тому же американская политическая элита грозит некими ответными мерами. В РФ неоднократно фиксировали попытки информационного вмешательства в работу ряда ведомств. США "удесятерили количество киберструктур, работающих на российском направлении", убежден Баранец.

Американцы не стесняются говорить об этом и угрожают открыто. США предпринимают попытки повлиять на государственную систему и экономику РФ. В сложившейся ситуации Москве следует укреплять оборону на информационном поле для отражения безосновательных нападок США, резюмировал военный обозреватель.