Военный обозреватель Баранец: Вашингтон не предоставляет доказательств своих нападок на РФ
США тратят миллионы на стратегический план информационного нападения на РФ без доказательной базы, заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
США в очередной раз не смогли обосновать нападки на РФ. Бизнесмен Евгений Пригожин потребовал у ФБР данные, якобы подтверждающие причастность Москвы к влиянию на внутренние процессы в стране. Однако Вашингтон никак на это не отреагировал. Аналогичный случай был и в 2016-м. США даже организовали "расследование", но позже суд признал несостоятельность доказательств, и оно потеряло смысл. Раздутое до колоссальных размеров дело обошлось американским налогоплательщикам в 30 млн долларов.
Российско-американские отношения омрачают безосновательные обвинения Вашингтона в адрес Москвы, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Соединенные Штаты апеллируют к тому, что Россия якобы вмешивалась не только в выборы в 2016-м, но и в 2020-м.
"Но в таком случае возникают контрвопросы, ответа на которые как всегда мы не получаем. Из этого следует, что все нагнетающие заявления США в адрес России — пустая пропаганда", — отметил военный обозреватель в беседе с ФБА "Экономика сегодня".
К тому же американская политическая элита грозит некими ответными мерами. В РФ неоднократно фиксировали попытки информационного вмешательства в работу ряда ведомств. США "удесятерили количество киберструктур, работающих на российском направлении", убежден Баранец.
Американцы не стесняются говорить об этом и угрожают открыто. США предпринимают попытки повлиять на государственную систему и экономику РФ. В сложившейся ситуации Москве следует укреплять оборону на информационном поле для отражения безосновательных нападок США, резюмировал военный обозреватель.