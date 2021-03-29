Владимир Константинов обвинил Андрея Сенченко,Рефата Чубарова, и Мустафу Джемилева в геноциде крымчан.

Двух экс-депутатов и одного действующего парламентария украинской Верховной рады обвинили в геноциде из-за водной блокады Крыма. Соответствующее заявление сделал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, сообщает РИА Новости. Политик отметил, что иск на возмещение почти 1,5 трлн рублей будет направлен в суд в ближайшие три месяца.

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», – сообщил Константинов.

Возместить ущерб, причиненный российскому полуострову, потребуют от бывших депутатов Рады Андрея Сенченко и Рефата Чубарова, а также действующего парламентария Мустафы Джемилева (до 2034 года ему запрещен въезд на территорию РФ). Последние двое, к слову, известны на Украине как лидеры крымскотатарского национального движения «Меджлис» (экстремистская организация, запрещенная в России).

Напомним, в годы, когда полуостров входил в состав Украины, почти 85% его территории обеспечивал пресной водой Северо-Крымский канал. После референдума в 2014 году и воссоединения Республики с Россией украинские власти распорядились перекрыть канал.

Крымский парламентарий не исключает, что доказывать вину украинских депутатов придется через международные суды. При этом в бедственном положении жителей полуострова Константинов винит не только прошлое, но и нынешнее руководство Украины, которое выдвинуло ультиматум, обещая открыть канал только при условии возвращения Крыма под контроль Киева.