Благодаря расследованию ФАН стало известно, что миф о "российском вмешательстве" является прикрытием для махинаций, происходивших в США во время президентских выборов 2020 года.

Благодаря расследованию ФАН стало известно, что миф о "российском вмешательстве" является прикрытием для махинаций, происходивших в США во время президентских выборов 2020 года.

77-летний Джо Байден покинул все государственные посты еще в 2016 году, однако сумел чудесным образом обойти Дональда Трампа, получив наибольший среди всех других американских президентов результат – 81 млн голосов.

Доподлинно известно, что Байден в свое время выступал за сегрегацию, "подруживал" с печально известным ку-клукс-кланом, а также был ярым милитаристом во время войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии и Ираке. Не был он популярен и среди темнокожего населения, так как в свое время разрабатывал закон, приведший к многим смертям афроамериканцев на рубеже XXI века.

Естественно, никто из политэкспертов не сомневался, что Байден не является ровней своим оппонентам — Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу, а тем более Дональду Трампу. Многие американцы помнили маразматические высказывания Байдена, сексуальные обвинения в его адрес, которые включали даже педофильский контекст. На начало февраля прошлого года у Байдена в запасе было максимум 26% доверия среди населения.

Первоначально Байден проигрывал по всем фронтам, однако в ноябре 2020 года ситуация резко изменилась. Это стало самой грандиозной политической аферой в истории Соединенных Штатов.

Байден неожиданно начал побеждать весной, притом он выигрывал даже в тех штатах, где процент черных избирателей гораздо выше. Можно с полной уверенностью сказать, что Байдена готовили к победе заранее. Так, конкуренты отмечали массовые очереди перед избирательными участками и искусственное затягивание голосования.

Сенатор Сандерс даже обвинил Демократическую партию в манипуляциях, однако правды добиться не смог. Со временем его "ликвидировали" и перешли к Трампу. Его смогли "убрать" с помощью голосования по почте, чтобы получить возможность подделывать бюллетени, а затем спровоцировали расовый кризис летом прошлого года, когда полицейские застрелили афроамериканца Джорджа Флойда.

В результате американские СМИ постепенно перешли к буквальной травле действующего президента, обвиняя его во всех грехах человечества. В это же время все крупные издания и телеканалы игнорировали коррупционные скандалы семьи Байденов. Ни либеральные CNN, The New York Times или The Washington Post, ни консервативные Fox News и The Wall Street Journal не сделали ничего, чтобы объективно осветить происходящее в Соединенных Штатах.

Примечательно, что Байден сумел победить, нарушив все американские закономерности выборов. Он собрал меньше голосов, чем Хиллари Клинтон в 2016. Некоторые избирательные участки предоставили в несколько раз больше бюллетеней, чем есть избирателей, зарегистрированных на этих пунктах. Он победил, хотя Демократическая партия США серьезно просела в конгрессе.

Очевидно, что "российское вмешательство" стало козырем Байдена и американских спецслужб для того, чтобы прикрыть всю эту гигантскую машину по обману американского народа. Более того, эта карта активно разыгрывается в Америке и сейчас.

""Русское вмешательство" для США это сейчас некая палочка-выручалочка, которая по мнению элиты страны, должна спасти их от любых проблем. Например, от того, что новоиспеченный президент спотыкается на трапах и не может вспомнить зачем выходит к журналистам. Даже в этих ситуациях, американские СМИ пытаются свалить промахи на российскую пропаганду, которая преподносит все в чрезмерном свете", – отмечает Федеральное агентство новостей.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАССЛЕДОВАНИЯ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ФАН.