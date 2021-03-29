Кремль вскоре объявит дату послания Путина парламенту

Источники сообщали, что выступление президента может состояться 22 апреля.

Источники сообщали, что выступление президента может состояться 22 апреля.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ. На встрече с журналистами он сообщил, что вскоре будет объявлена дата послания Владимира Путина.

"Мы сообщим своевременно [о дате послания], мы скоро сообщим", — ответил Песков.

Ранее стало известно, что президент России будет выступать перед парламентариями очно.