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11:27   29 Марта 2021
Политика

Кремль вскоре объявит дату послания Путина парламенту

Кремль вскоре объявит дату послания Путина парламенту

Источники сообщали, что выступление президента может состояться 22 апреля.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ. На встрече с журналистами он сообщил, что вскоре будет объявлена дата послания Владимира Путина.

"Мы сообщим своевременно [о дате послания], мы скоро сообщим", — ответил Песков.

Ранее стало известно, что президент России будет выступать перед парламентариями очно.

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