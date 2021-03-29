11:27 29 Марта 2021Политика
Кремль вскоре объявит дату послания Путина парламенту
Источники сообщали, что выступление президента может состояться 22 апреля.
Источники сообщали, что выступление президента может состояться 22 апреля.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ. На встрече с журналистами он сообщил, что вскоре будет объявлена дата послания Владимира Путина.
"Мы сообщим своевременно [о дате послания], мы скоро сообщим", — ответил Песков.
Ранее стало известно, что президент России будет выступать перед парламентариями очно.