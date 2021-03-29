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11:17   29 Марта 2021
Армия

Авария в Суэцком канале заблокировала транзит военных кораблей ВМС США

Авария в Суэцком канале заблокировала транзит военных кораблей ВМС США

Севший на мель контейнеровоз Ever Given заблокировал движение кораблей в Суэцком канале. Об этом сообщила официальный представитель Пятого флота ВМС США Ребекка Рибарич.

По ее словам, Суэцкий канал является важным узким проходом, и его длительная блокировка окажет существенное влияние на движение гражданских судов и кораблей. При этом представитель ВМС США не стала говориться о последствиях для военных операций флота.

"У нас есть альтернативные возможности для смягчения последствий и поддержки проведения наших операций в зоне ответственности Центрального командования при продолжительной блокировке", — сообщила Рибарич.

При этом на данный момент ни она, ни пресс-служба Пентагона не отреагировала на запрос российских СМИ о комментарии по ситуации вокруг транзита американских кораблей через Суэцкий канал.

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#пентагон #вмс сша #суэцкий канал

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