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11:15   29 Марта 2021
Политика

Кремль рассказал о регулярных контактах Путина с Пашиняном

Кремль рассказал о регулярных контактах Путина с Пашиняном

Контакты президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна носят постоянный характер. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, появилась ли необходимость провести срочные переговоры главы государства с армянским премьер после того, как Пашинян заявил о намерении уйти в отставку.

"Решение Пашиняна об отставке не требует незамедлительного разговора с Путиным", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков уточнил, что контакты президента РФ и премьера Армении происходят на регулярной основе.

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#россия #путин #песков #армения #пашинян

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