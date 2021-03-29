11:15 29 Марта 2021Политика
Кремль рассказал о регулярных контактах Путина с Пашиняном
Контакты президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна носят постоянный характер. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.
Контакты президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна носят постоянный характер. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у Пескова, появилась ли необходимость провести срочные переговоры главы государства с армянским премьер после того, как Пашинян заявил о намерении уйти в отставку.
"Решение Пашиняна об отставке не требует незамедлительного разговора с Путиным", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков уточнил, что контакты президента РФ и премьера Армении происходят на регулярной основе.