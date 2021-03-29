Суд арестовал отца главы ФБК Ивана Жданова по уголовному делу

Директор ФБК (признан иноагентом в РФ) Иван Жданов сообщил о заключении под стражу своего отца. Речь идет о превышении должностных полномочий.

Директор ФБК (признан иноагентом в РФ) Иван Жданов сообщил о заключении под стражу своего отца. Речь идет о превышении должностных полномочий.

Соратник осужденного блогера Алексея Навального Жданов рассказал, что на его родственника завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. По решению суда Юрий Жданов арестован.

По данным следствия, подозреваемый рекомендовал главе поселка Искателей в Ненецком округе выделить квартиру женщине по договору социального найма. При этом семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, а недвижимость вернули государству.

Глава ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) ранее сообщил, что он и его соратники не собираются возвращаться в Россию, сообщал ФАН. Публицист и политолог Николай Стариков отметил, что данное заявление свидетельствует о подлости сторонников Алексея Навального.