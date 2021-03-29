Муж и жена арестованы по делу 2004 года о двойном убийстве в Подмосковье

Спецслужбы взяли штурмом убежище, где проживали супруги. По данным следствия, вместе с сообщниками подозреваемые совершили убийство другой супружеской пары в 2004 году.

Спецслужбы взяли штурмом убежище, где проживали супруги. По данным следствия, вместе с сообщниками подозреваемые совершили убийство другой супружеской пары в 2004 году.

Следствием установлено, что изначально фигуранты дела были гражданами РФ, а затем сменили страну проживания, подделав документы сообщает 360tv.ru. После чего обманным путем пара вернулась в Россию, получив гражданство под новыми именами.

Убийство произошло 17 лет назад. Летом 2004 года вместе с двумя подельниками супруги вступили в сговор с целью убийства другой супружеской пары. Женщину убили и сбросили в реку в деревне Афинеево под Москвой. От мужчины избавились в деревне Апрелевка таким же способом.

Один из фигурантов сговора был арестован в 2005 году и приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Еще один подельник объявлен в федеральный розыск. Муж и жена задержаны спецслужбами и находятся под стражей. Расследование дела продолжается.