Сергей Высоцкий занял пост главы Колосовского района Омской области

Депутаты Совета Колосовского района выбрали руководителя аппарата администрации Сергея Высоцкого новым главой. Информацию об этом предоставили местные СМИ.

Депутаты Совета Колосовского района выбрали руководителя аппарата администрации Сергея Высоцкого новым главой. Информацию об этом предоставили местные СМИ.

Сергей Высоцкий, ранее работавший на посту заместителя главы официально вступил в должность 29 марта. По информации журналистов, на пост руководителя района претендовали еще три кандидата: федеральный судья Колосовского райсуда Владислав Куминов, начальник управления сельского хозяйства администрации района Ренат Ниязов и глава Корсинского сельского поселения Колосовского района Валерий Черепанов.

Заместитель главы Колосовского района был избран на новую должность большинством голосов народных избранников. До этого на посту главы с 2010 года работал Сергей Чубаров. На третий срок он выдвигаться не стал.

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