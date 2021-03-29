Пригожин: Санкции нужны США исключительно для торможения российского прогресса

США давно используют санкции как инструмент давления на страны, которые расширяют свое влияние в мире и несут угрозу авторитету Вашингтона, уверен бизнесмен Евгений Пригожин.

США давно используют санкции как инструмент давления на страны, которые расширяют свое влияние в мире и несут угрозу авторитету Вашингтона, уверен бизнесмен Евгений Пригожин.

Санкции, введенные против России в 2014 году, стали главным инструментом Запада, заинтересованного в замедлении экономического и идейного развития РФ. В тот период времени Москва демонстрировала наиболее устойчивый рост, что было воспринято западными лидерами как угроза их позициям на международной арене.

Как рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей петербургский предприниматель Евгений Пригожин, введению санкций предшествовали два значимых события: проведение Олимпиады в Сочи и воссоединение Крыма с Россией по итогам народного референдума.

"После них наступили первые санкции. США, опасаясь постоянного увеличения влияния России и дальнейший уход от их влияний, запустили историю с постоянными ограничениями, которые с каждым годом только наращивают", — пояснил бизнесмен.

Пригожин добавил, что определение будущего Крыма нисколько не волновало западных лидеров — их беспокоил лишь российский прогресс, способный изменить расстановку сил в мире. Собеседник агентства добавил, что последствия санкционного давления можно было минимизировать, если бы ответной мерой стало решение РФ ограничить импорт и сконцентрироваться на собственном производстве. Также следовало развивать внутри России и другие направления, к примеру, спорт.

"Проводить Спартакиаду на территории России, приглашая спортсменов из других стран, а не стоять в очереди", — пояснил Пригожин.

Очередное пролонгирование санкций против России требовало и новых поводов, одним из которых стало отравление основателя признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального. Американские спецслужбы, числящиеся в списке главных подозреваемых по этому делу, покушением на Навального могли убить сразу нескольких зайцев: подогреть российских оппозиционеров, оклеветать Кремль и избавиться от утратившего свою пользу агента. На американский след в этой истории указывают требования западных спонсоров Навального вернуть им часть инвестированных в структуру средств, контакты лидера ФБК с сотрудниками ЦРУ в ФРГ и другие факты. Вопросы также вызывает личность загадочной сотрудницы ФБК Марии Певчих, которая так и не была допрошена правоохранителями в рамках этого дела.

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