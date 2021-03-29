ВОЗ указала на один из самых вероятных сценариев появления COVID-19

Вероятнее всего, коронавирус SARS-CoV-2 передался от летучих мышей к человеку через промежуточное звено, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вероятнее всего, коронавирус SARS-CoV-2 передался от летучих мышей к человеку через промежуточное звено, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты уточнили, что версия утечки из лабораторной является "наименее вероятной". Информацией об этом поделилось агентство Associated Press. Черновой вариант отчета ВОЗ им передал дипломат, находящийся в Женеве.

Теория, что коронавирусная инфекция передалась людям от летучих мышей через промежуточное животное, оценивается как "вероятная" или "очень вероятная". В то же время прямое заражение от летучих мышей имеет статус просто "вероятного".

В России активно проходит массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В Единый день вакцинации, который прошел 26 марта, в Московской области прививки получили более 1,6 тыс. граждан, сообщает сайт 360tv.ru.