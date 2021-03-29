Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:24   29 Марта 2021
Общество

Минкульт Белоруссии нашел замену Евровидению после отстранения страны от конкурса

Минкульт Белоруссии нашел замену Евровидению после отстранения страны от конкурса

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич заявил, страна преодолеет все трудности, связанные с международным конкурсом "Евровидение-2021".

Организаторы "Евровидения" в пятницу, 27 марта, отстранили Белоруссию от участия в конкурсе в 2021 году. Как пояснили в Европейском вещательном союзе (EBU), представленная песня "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места" не соответствует установленным правилам. Они усмотрели в ней политический подтекст. Государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания отобрал новую песню и направил ее организаторам, однако и вторую композицию не допустили.

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич считает, что в последнее время Евровидение занимается подменой общечеловеческих понятий. Он отметил, что, в Белоруссии есть свой фестиваль – "Славянский базар в Витебске", который куда лучше раскрывает настоящее мастерство артистов.

"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счет. Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия", — заявил Маркевич в эфире телеканала ОНТ.

Евровидение-2021 пройдет с 18по 22 мая в Роттердаме. В этом году в конкурсе примут участие исполнители из 41 страны. Международный смотр песни состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов будут сокращены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евровидение #белоруссия #конкурс #музыка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров