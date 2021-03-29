Минкульт Белоруссии нашел замену Евровидению после отстранения страны от конкурса

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич заявил, страна преодолеет все трудности, связанные с международным конкурсом "Евровидение-2021".

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич заявил, страна преодолеет все трудности, связанные с международным конкурсом "Евровидение-2021".

Организаторы "Евровидения" в пятницу, 27 марта, отстранили Белоруссию от участия в конкурсе в 2021 году. Как пояснили в Европейском вещательном союзе (EBU), представленная песня "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места" не соответствует установленным правилам. Они усмотрели в ней политический подтекст. Государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания отобрал новую песню и направил ее организаторам, однако и вторую композицию не допустили.

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич считает, что в последнее время Евровидение занимается подменой общечеловеческих понятий. Он отметил, что, в Белоруссии есть свой фестиваль – "Славянский базар в Витебске", который куда лучше раскрывает настоящее мастерство артистов.

"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счет. Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия", — заявил Маркевич в эфире телеканала ОНТ.

Евровидение-2021 пройдет с 18по 22 мая в Роттердаме. В этом году в конкурсе примут участие исполнители из 41 страны. Международный смотр песни состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов будут сокращены.