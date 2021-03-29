Альпинист сорвался с высоты 1800 м при спуске с Корякского вулкана на Камчатке

Альпинист 1978 года рождения, совершавший групповое восхождение на вулкан, разбился при падении в ущелье с 1800-метровой высоты.

Альпинист 1978 года рождения, совершавший групповое восхождение на вулкан, разбился при падении в ущелье с 1800-метровой высоты.

По предварительной информации, трое альпинистов заблудились при восхождении из-за плохой погоды. Двое мужчин спустились, а третий потерял снаряжение и отправился на его поиски.

Известно, что перед трагедией погибший связывался с экстренными службами. Прибывшие на место исходящего сигнала спасатели не нашли альпиниста. Его труп обнаружили в ущелье, когда спускались с вулкана, сообщили в МЧС региона.

Выжившие спортсмены — жители Москвы и Костромы, погибший — уроженец Петропавловска-Камчатского. Следственный комитет начал проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Вертолет спасателей потерпел крушение в Куршском заливе в Калининградской области, сообщает издание "Русский Запад".