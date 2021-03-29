Бизнесмен Пригожин потребовал раскрыть настоящего владельца "Навальный Live"

Евгений Пригожин направил в МВД РФ заявление о проведении доследственной проверки в адрес владельцев канала "Навальный Live". Это подтверждает пресс-служба компании "Конкорд".

Евгений Пригожин направил в МВД РФ заявление о проведении доследственной проверки в адрес владельцев канала "Навальный Live". Это подтверждает пресс-служба компании "Конкорд".

Заявление петербургского бизнесмена направлено на имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве. Пригожин просит провести доследственную проверку, которая определит настоящих авторов контента на YouTube-канале "Навальный Live". Данная площадка неоднократно использовалась для размещения недостоверных сведений, порочащих честь и деловую репутацию Евгения Пригожина.

"В случае установления признаков преступлений решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту клеветы, призывов к массовым беспорядкам и покушения на мошенничество", — информирует пресс-служба "Конкорда".

Пригожин в 2020 году подал несколько исков в адрес Алексея Навального по факту публикации провокационных материалов. Однако на одном из заседаний защита скандального блогера заявила, что Навальный не имеет никакого отношения к каналу. Разрешения на использование своего имени он также якобы не давал.

Из этого следует, что ведущий "Навальный Live" может быть не самим блогером, а лишь похожим на него человеком.

"В связи с этим, юридическая служба компании "Конкорд" не исключает, что ведущий видеоблогов лишь внешне похож на Алексея Навального, являясь в действительности, иным лицом, которое использует его персональные данные, в том числе имя, фамилию и отчество, а также сведения об активной гражданской позиции и политической деятельности. В таком случае, в действиях такого лица усматриваются признаки преступления — покушение на мошенничество, то есть хищение или приобретение прав на чужое имущество путем обмана", — отмечается в сообщении.

Отдельно сообщается, что канал "Навальный Live" используется для сбора денежных средств – призывы перечислять деньги неоднократно публиковались на YouTube.

Евгений Пригожин также не исключает, что на деле за "Навальный Live" стоят иностранные силы, использующие образ блогера в своих корыстных целях.