Сибирские мошенники продавали иностранцам поддельные медсправки для въезда в РФ

Сотрудники ФСБ на территории области задержали группировку, поставлявшую иностранцам липовые медицинские справки для въезда в Россию.

Сотрудники ФСБ на территории области задержали группировку, поставлявшую иностранцам липовые медицинские справки для въезда в Россию.

Правоохранителям региона в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось перекрыть канал нелегальной продажи медицинских документов, сообщил источник ФАН в ведомстве. Фигуранты продавали поддельные справки о COVID-19, наличие которых необходимо для въезда на территорию РФ. У задержанных изъяли более 1 тыс. бланков.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов», — отмечается в заявлении ведомства.

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