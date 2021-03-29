Гинцбург перечислил категории людей, на которых не действует вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса не эффективна для людей, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости. Такое заявление сделал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина от коронавируса не эффективна для людей, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости. Такое заявление сделал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Антитела к коронавирусу появляются вследствие деления клеток иммунной системы, объяснил профессор. Этот процесс в организме останавливается, когда уровень этилового спирта в крови достигает 1%. Такого показателя можно достичь, употребляя примерно полтора стакана водки в день. Применение некоторых противоопухолевых препаратов также снижает эффективность вакцины от COVID-19, добавил специалист.

Вакцинацию от коронавируса можно проводить детям в возрасте от четырех лет, рассказал ранее Гинцбург. Сотрудники Центра им. Гамалеи разработали препарат-вакцину в форме назального спрея, сообщает телеканал "360".