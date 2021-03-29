Взятки в Минтрансе Новосибирска обернулись для трех чиновников увольнениями

Коррупционный скандал набирает обороты в Новосибирской области. Высокопоставленные лица стали фигурантами уголовных дел и лишились своих должностей.

Коррупционный скандал набирает обороты в Новосибирской области. Высокопоставленные лица стали фигурантами уголовных дел и лишились своих должностей.

Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте добилось увольнения нескольких чиновников после уголовных дел о взятках в Минтрансе региона, сообщила пресс-служба ведомства.

Работы лишились два работника ГКУ НСО "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" и начальник управления дорожного хозяйства Минтранса. Еще трое привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, запланированы проверки всех договоров ТУАДа по ремонту дорог, которые заключали с компаниями, уличенные во взяточничестве.

По данным следствия, чиновник брал взятки за прием работ по укладке асфальта ненадлежащего качества в размере 5,1 млн рублей. Взамен он оказывал "общее покровительство".