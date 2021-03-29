Американцы перевели Великобританию в разряд «стран второго мира»

Издание Foreign Affairs объяснило, почему фантазиям Бориса Джонсона о сверхдержаве не суждено сбыться.

Великобритании пора перестать грезить возрождением «великого Королевства» времен правления Елизаветы I, считают журналисты американского Foreign Affairs, который издается Советом по международным отношениям США.

Поводом для критики со стороны американских экспертов стала новогодняя речь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он прославлял Brexit (выход Великобритании из ЕС) и обещал сделать из своей страны «научную сверхдержаву».

В статье Foreign Affairs утверждается, что бывшему члену Евросоюза уготована роль всего лишь «средней державы» и с этим нужно смириться. Только так англичане смогут сохранить центральные позиции на международной арене.

«Вместо того, чтобы предаваться фантазиям о новом мощнейшем англоязычном Британском Содружестве или об особой роли в Индо-Тихоокеанском регионе, Лондон должен искать источники силы ближе к дому. Здесь, в Европе, он сможет использовать свой новый статус главного внешнего партнера ЕС, чтобы усилить свое глобальное влияние», – отмечают журналисты.

В статье говорится, что на фоне пандемии экономика Великобритании находится в упадке. Объем государственного долга насчитывает два триллиона фунтов (более 2,7 трлн долларов) и продолжает расти. Это антирекорд за последние 70 лет. Кроме того, в первый месяц после выхода из ЕС британский товарный экспорт в Европу снизился на 40%.

«Исследователи предсказывают, что в ближайшее десятилетие ВВП на душу населения упадет на 6%, а способность Великобритании экспортировать услуги в ЕС все также будет в основном зависеть от будущих решений Брюсселя», – говорится в статье.

При этом американцы не отрицают важность роли, которую Великобритания играла, будучи членом Европейского Союза. Журналисты советуют Лондону пойти по стопам Вашингтона и использовать свои близкие отношения с некоторыми странами ЕС для лоббирования собственных интересов. Но для этого, предупреждают специалисты, британским дипломатам придется проявить «идеологическую гибкость».

«Пожалуй, сегодня британские лидеры обладают еще большей возможностью влиять на политику ЕС извне, ведь сейчас у них больше свободы действий, чем раньше, и при этом шире выбор способов воздействия, чем у более отдаленных стран», – заключили журналисты.

Лондон, по мнению американских экспертов, должен стать связующим звеном между Брюсселем и Вашингтоном, ведь только заручившись поддержкой США и Евросоюза, у Великобритании есть шанс закрепить свой статус на международной арене.

Справка ПС

В полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года официально Великобритания вышла из Европейского Союза. В то же время в Брюсселе у здания Европарламента спустили британский флаг, заменив его знаменем ЕС. Основанием для Brexit стал референдум, проведенный в Соединенном королевстве 23 июня 2016 года, когда почти 52% проголосовавших поддержали прекращение членства в Евросоюзе. Великобритания состояла в Европейском Союзе на протяжении 47 лет.