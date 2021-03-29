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9:44   29 Марта 2021
Происшествия

Грузовик переехал пешехода на севере Москвы

Грузовик переехал пешехода на севере Москвы

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на севере Москвы.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, на пересечении улиц Асеева и Часовой водитель грузовика наехал на человека. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте.

В Новосибирске водитель седана Toyota Camry совершил наезд на переходившего дорогу мужчину. Гражданин доставлен с множественными травмами. Пострадавшему грозит штраф за нарушение ПДД, сообщал ФАН.

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