Грузовик переехал пешехода на севере Москвы

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на севере Москвы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на севере Москвы.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, на пересечении улиц Асеева и Часовой водитель грузовика наехал на человека. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте.

В Новосибирске водитель седана Toyota Camry совершил наезд на переходившего дорогу мужчину. Гражданин доставлен с множественными травмами. Пострадавшему грозит штраф за нарушение ПДД, сообщал ФАН.