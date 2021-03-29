Пекин предсказал Киеву большие потери из-за ситуации с заводом "Мотор Сич"

Ситуация с авиационным заводом "Мотор Сич" может принести большие экономические потери Украине. Такой точки зрения придерживается китайский политолог Хун Тао.

Ситуация с авиационным заводом "Мотор Сич" может принести большие экономические потери Украине. Такой точки зрения придерживается китайский политолог Хун Тао.

Инцидент с "Мотор Сич" способен подорвать доверие иностранных инвесторов, считает эксперт. По его мнению, украинское правительство должно осознать, что сложившаяся ситуация может навредить и другим.

Хун Тао также предсказал ухудшение инвестиционного климата на Украине. Эксперт предположил, что Киев ввел санкции в отношении Пекина под внешним давлением, пишет РИА Новости.

Политолог и журналист Анатолий Вассерман ранее заявил, что Китай решительно ответит Украине за национализацию предприятия "Мотор Сич", передает сайт 360tv.ru.