Правительство США нередко прикрывается национальными интересами, чтобы вмешиваться в выборы в других государствах.

Правительство США нередко прикрывается национальными интересами, чтобы вмешиваться в выборы в других государствах.

Журналисты ФАН опубликовали расследование, которое касается махинаций американского истеблишмента во время президентских выборов в США, а также голословных заявлений о "российском вмешательстве".

Издание напомнило, что сами американцы нередко выходят за рамки дозволенного. Так, по данным американского журнала "Управление конфликтами и наука о мире", только в период с 1946 года США вмешивались в выборы 60 различных стран.

Отдельно стоит отметить парламентские выборы в Армении в 2017 году, когда США вынудили армянского президента и премьер-министра обратиться за помощью к представителям "Агентства США по международному развитию" (USAID).

Что же касается России, то в ее внутренние дела США вмешиваются на протяжении многих десятилетий. Ни для кого не секрет, что победа Бориса Ельцина на президентских выборах не обошлась без участия американцев. Об этом стало широко известно после публикации обзорного доклада в журнале Time. В статье детально рассказывалось, как американские "специалисты" были направлены в Россию, чтобы помочь "другу Борису" победить в безнадежной президентской кампании.

Основная цель американцев заключалась в ослаблении России, чтобы наследие СССР можно было быстрее распилить. В современной истории подобных примеров также хватает. Речь идет о попытке вмешательства США в президентские выборы в 2018 году, выборы муниципальных депутатов в 2019 году и даже попытке повлиять на результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Стоит подчеркнуть, что все эти случаи были официально зафиксированы специальной комиссией Госдумы РФ.

"Заявления Президента США о якобы нашем вмешательстве в американские выборы без малейших на то доказательств — не что иное, как истерика со стороны американского руководства. Обвинения звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели. При этом, в отличие от Байдена, у нас доказательства есть", — заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ФАН, КАСАЮЩЕГОСЯ МАХИНАЦИЙ АМЕРИКАНСКОГО ИСТЕБЛИШМЕНТА В ХОДЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ, МОЖНО ПРОЧЕСТЬ ТУТ.