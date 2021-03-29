Крушение вертолета на Аляске унесло жизнь самого богатого чеха

Специалисты устанавливают причины падения вертолета в американском штате Аляска. В результате катастрофы погибли пять человек, в числе которых оказался крупный чешский финансист.

Специалисты устанавливают причины падения вертолета в американском штате Аляска. В результате катастрофы погибли пять человек, в числе которых оказался крупный чешский финансист.

Миллиардер Петр Келлнер стал жертвой аварии, произошедшей возле ледника Кник, там бизнесмен катался на лыжах. Вместе с ним на борту находились еще пять человек, сообщает The New York Times.

Четверо из них, в числе которых оказались два гида, пилот и чешский турист, также погибли, а одному пассажиру удалось спастись. Причины падения вертолета и обстоятельства аварии в настоящий момент выясняются.

Петр Келлнер входил в топ-100 богатейших людей мира по версии журнала Forbes. В этом рейтинге финансист занимал 88-е место.