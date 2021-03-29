Раскрыт способ заработка тысяч процентов на биржевых активах

Фондовый рынок не предполагает раздачи высоких прибылей инвесторам. Однако случаются истории, когда инвестор получает сверхдоход.

Фондовый рынок не предполагает раздачи высоких прибылей инвесторам. Однако случаются истории, когда инвестор получает сверхдоход.

В интервью агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев привел пример, когда технологические компании США с капитализацией около и более миллиарда долларов за год дорожали на 6000%.

"Такие доходности получаются, например, в случае неожиданного изменения конъюнктуры рынка, на котором работает компания. Например, Zoom, которая выиграла на фоне форс-мажорных для остальных последствий пандемии коронавируса", — отмечает эксперт.

Короев также напомнил о главном правиле любого инвестора: чем выше доходность, тем выше риск. К таким инвестициям нужен взвешенный подход, к тому же существенную долю от портфеля они чаще всего не занимают.