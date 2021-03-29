МВД РФ создает единую базу цифрового профиля иностранцев

Единая информационная платформа учета иностранных граждан с их цифровыми профилями появится в России, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Единая информационная платформа учета иностранных граждан с их цифровыми профилями появится в России, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В цифровой профиль будут заносить информацию о правовом статусе, месте жительства и работе прибывшего в РФ иностранного гражданина, а также его биометрические данные.

В плане мероприятий по реализации в 2020–2022 годах Концепции государственной миграционной политики прописаны работы по созданию информационной структуры, в том числе единой информационной платформы, содержащей данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля.

Отмечается, что благодаря цифровому профилю иностранец сможет получать государственные услуги в электронном виде.