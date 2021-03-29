Американские спецслужбы используют обвинения во "вмешательстве в выборы" и "российскую угрозу", чтобы получить больше средств на решение этих мифических проблем из бюджета США.

Американские спецслужбы используют обвинения во "вмешательстве в выборы" и "российскую угрозу", чтобы получить больше средств на решение этих мифических проблем из бюджета США.

Об этом говорится в расследовании Федерального агентства новостей. Издание также связалось для комментария с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которому регулярно приходится сталкиваться с нападками и безосновательными обвинениями со стороны американских спецслужб.

"В Америке проживают 340 миллионов человек, все они генерируют огромное количество налогов. Собираемость налогов бешеная, куда существеннее, чем в других государствах и в той же России, где налоги с частных лиц собираются достаточно гуманно, хотя бизнес при этом находится под тяжелейшим гнетом", — заявил Пригожин в беседе с ФАН.

Предприниматель отметил, что в России налоги делятся и тратятся на дороги, здравоохранение, образование и другие сферы жизни страны.

"У американцев платное образование, здравоохранение и в огромном количестве платные дороги. Налоги на это не тратятся. При этом США все равно умудряются жить за счет огромных заимствований с дефицитом бюджета. Куда уходят деньги? Деньги уходят на распил Глубинному государству. В Америке стоят очереди за госконтрактами из власть имущих. И за государственные деньги создается все: начиная от "Майкрософта" , заканчивая фейсбуками и многим другим.. Так и живут господа Рокфеллеры, Соросы, Морганы, Ротшильды, Куны, Голдманы, Саксы, Дюпоны, Леманы… И всякой другой твари по паре", — поделился точкой зрения бизнесмен.

По словам Пригожина, за счет выдуманных врагов и хороших поступков происходит отвлечение внимания простого народа от "распила" денег из бюджета США.

"Заступаются за геев, трансгендеров, экологию, щелкают пальцами вокруг лица, чтобы отвлечь внимание. В 2016 году просрали выборы Трампа, а с его приходом оказалось, что американское общество готово к тому, чтобы лидер думал не о том, как украсть деньги, а о том, как сделать Америку великой", — объяснил предприниматель.

Однако к такому в Соединенных Штатах не были готовы, считает он. В связи с этим началась кампания по ослаблению Дональда Трампа, и сразу появилось некое якобы российское вмешательство.

"Все обвинения были придуманы ФБР. Остальное — некая переписка в соцсетях, которая не имеет никакого отношения к выборам. Если уж и стоит кого-то обвинять в подтасовке результатов выборов, то только мультсериал "Симпсоны", который 16 лет назад предсказал избрание президента Трампа", — подвел итог Пригожин.

Редакция Федерального агентства новостей также выяснила, как американская элита заметает следы своих подтасовок на выборах прошлого года.

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