Минтруд повысит выплаты на дошкольников в апреле 2021 года

Семьи, которые воспитывают ребенка дошкольного возраста, будут получать выплаты по новым установленным правилам. Такие изменения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Семьи, которые воспитывают ребенка дошкольного возраста, будут получать выплаты по новым установленным правилам. Такие изменения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

В апреле размер выплат будет зависеть напрямую от нуждаемости семьи, и на это будет влиять уровень дохода взрослых. Однако новые правила будут касаться не всех. Новый документ подразумевает, что в состав семьи будут входить дети до 23 лет при условии, что у них нет своих семей. Процесс назначения денежного пособия будет более адресным. Об этом сообщает издание "Известия". В сообщении говорится, что это поможет выявить действительно нуждающиеся в финансовой помощи семьи.

Согласно новым правилам, во время процедуры расчета нуждаемости не будут учитываться долги на квартиры, которые составляют треть или меньше от ее площади. Также не будут подразумеваться и размеры участка до одного гектара, если он расположен в сельской местности.