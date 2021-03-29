Липовую "фабрику русских троллей" в Нигерии создали на деньги Сороса

Спецслужбы США и представители Фонда финансиста Джорджа Сороса активно пытаются оправдать свои махинации на президентских выборах "российским вмешательством".

Спецслужбы США и представители Фонда финансиста Джорджа Сороса активно пытаются оправдать свои махинации на президентских выборах "российским вмешательством".

Для этого ими были созданы фейковые "российские фабрики троллей" в Гане и Нигерии. ФАН опубликовал большое расследование, посвященное фейковым вбросам американских СМИ о якобы "вмешательстве" России в выборы. Журналистам удалось выяснить, что подконтрольные ЦРУ и Фонду Джорджа Сороса структуры сами нанимали африканцев для агитации за определенного кандидата.

Так, газета Nigerian Tribune 17 марта 2021 года написала о человеке по имени Нельсон, которого телеканал CNN ранее в своем репортаже называл сотрудником EBLA. По мнению американских СМИ, эта организация является российским филиалом "фермы троллей", работающим из Нигерии. В интервью Нельсон отрицает какие-либо связи с Россией, указывая на работу с фондом Open Society.

"Нас спонсировал фонд Open Society, который иногда посылал какие-то инструкции и помогал с более сложными задачами. Мы поддержали Джозефа Байдена на пост президента, написали сотни постов в поддержку его кандидатуры", — подчеркнул Нельсон.

Таким образом, с подачи американских спецслужб и СМИ неожиданно для себя афроамериканец стал "русским троллем". Экс-сотрудник ФБР подробно объяснил журналистам ФАН, как работают представители спецслужб США. Он пояснил, что на примере "африканского кейса" можно детально разобрать всю схему.

"Время от времени для обслуживания интересов американских спецслужб создаются целые структуры, которые изображают из себя иностранных агентов идеологического влияния. Из небытия возникает целая паутина лжи, цель которой заставить всех поверить в то, что "русские тролли", "русские хакеры" не только реальны, но и очень опасны", — рассказал отставной агент ФБР.

Авторы расследования пришли к выводу, что на таких фальсификациях можно постоянно поднимать бюджеты любой спецслужбы. Особенно, если подобные "фабрики" действуют не в паре африканских стран, а по всему миру.

Американские спецслужбы сами создают проблему, чтобы потом решать ее на средства налогоплательщиков. Так, в США создали запрещенные в России террористические организации "Аль-Каида" и "Исламское государство".

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ФАН, КАСАЮЩЕГОСЯ МАХИНАЦИЙ АМЕРИКАНСКОГО ИСТЕБЛИШМЕНТА В ХОДЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ, МОЖНО ПРОЧЕСТЬ ТУТ.